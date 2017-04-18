Tarihi Gökmedrese'nin ihata duvarları yıkılıyor

SİVAS'ta 2009 yılında tarihi Gökmedrese'nin etrafını kapatmak için yapılan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ihata duvarları, daha alçak duvarlar yapılmak üzere yıkılmaya başladı.

Anadolu Selçuklu Sultanı 4'üncü Kılıçarslan'ın oğlu 3'üncü Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Sahip Ata Ali Hüseyin tarafından 1271 yılında Sivas'a yaptırılan Gökmedrese'ye 2009 yılında yapılan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ihata duvarlarının yıkılmasına karar verildi. Gökmedrese'ye gelerek restore çalışmalarını inceleyen Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Dairesi Başkanı Ali Veral ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, ihata duvarlarının kesilerek yıkılması için butona basarak çalışmaları başlattı.

Sivas'taki birçok tarihi eseri incelediklerini belirten Ersoy, 'Taşhan'ı ve Subaşı Hanı'nı dolaştık. Şimdi de Gökmedrese'deyiz. Buranın ihata duvarlarının kesimini en kısa sürede bitireceğiz. 2017 yılının sonunda Gökmedrese'nin kabasını bitirip, ince işlerine gireceğiz. Ve en kısa zamanda da ince işlerini bitirip Sivas halkının hizmetine sunacağız. Gökmedrese bizim için çok önemli eserlerden bir tanesi. Burada tabi çevre düzenlemesi ve ihata davurlarıyla ilgili yapılacak çok iş var. İnşallah bunları en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşın hizmetine sunmuş olacağız' dedi. Ersoy, yıkılan duvarların daha önce neden yapıldığıyla ilgili yöneltilen soruya ise, 'Duvarların yapılmasıyla ilgili daha önce yönetim tarafından bir karar alınmış olabilir o mesele değil. Mesele Gökmedrese'nin eski haline kavuşturulması, duvarlarıyla birlikte çevre düzenlemesinin yapılması ve kuruldan geçen projenin uygulanması' dedi.

DHA