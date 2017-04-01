'Tarihi hana afiş' gerginliği

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım tarafından, kendisine ait olan ve restorasyon çalışmaları devam eden tarihi hana asılan 'hayır' afişleri polis tarafından indirildi. Duruma tepki gösteren Yalım, polisin hukuksuz bir işlem yaptığını öne sürdü.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım tarafından 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin üzerinde 'Geleceğim için hayır' yazısı ve bir kız çocuğunun ının bulunduğu afiş, geçen hafta restorasyonu yapılan kendisine ait Hacıgedik Hanı'na asıldı. Asılı afişler dün gece polis tarafından asıldıkları yerden söküldü. Sabah saatlerinde afişlerin yerinde olmadığını öğrenen CHP'li Yalım, yeni afişler yaptırarak tarihi hana yeniden asmak istedi, ancak yine polis engeline takıldı.

Polis ekipleri, ellerinde restorasyonu yapılan tarihi hana afiş asılamayacağı yönünde YSK ve hakim kararı olduğunu söyledi. CHP'li Yalım ise, kendisine YSK ve polis tarafından afişlerin buraya asılamayacağına yönelik herhangi bir tebligatın yapılmadığını söyledi.

Afişlerin hukuka aykırı bir şekilde polis tarafından söküldüğünü öne süren Yalım, elindeki YSK kararını gösteren polise, "Bu binaya afişlerle birlikte Atatürk bayrağını da ben astım, onu neden sökmüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

100 yıllık tarihe sahip Hacıgedik Hanı'nın kendi şahsına ait olduğunu ifade eden Yalım, "Binanın imarı, iskanı ve oturma izinleri mevcuttur. Burada sadece restorasyon yapılıyor. Seçimlerden veya referandumdan 30 gün öncesi binalara, işyerlerine ve araçlara pankart asılma özgürlüğü var. YSK maddeleri bellidir, 60 maddede 'Eğer yeni bir bina ise imar ve iskanı yoksa afiş asılamaz' denir. Ama bu bina 100 yıllık, imar ve iskanı var. Cam ve çerçeveleri değiştirilen binaya asılan afişlerin bana tebligat yapılmadan sökülerek emniyete götürülmesi ve şimdi yeniden aynı şekilde yapılan uygulama tamamen kanunlara aykırıdır" dedi.

Yalım, afişleri şikayet eden kurumun AK Parti Uşak İl Başkanlığı olduğunu iddia etti.

DHA