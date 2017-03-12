Tarihi katedral önünde davullu zurnalı İzmir Marşı

Almanya'da Kölner Dom katedrali önünde bir grup Türk, İzmir Marşı söyleyerek Türkiye'nin birlik ve beraberliği için çağrıda bulundu.

Almanya'nın Köln kentinde, tarihi katedral önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan bir grup, davul zurna eşliğinde İzmir Marşı'nı söyledi. İzmir Marşı'nı 10'ar dakika arayla üç kez söyleyen grup etkinliğin sonunda, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganları attıktan sonra olaysız dağıldı. Marşın okunmasını merakla izleyen ve neler olduğunu soran Almanlara, organizasyonu yapan Diş Hekimi Ebru Tekiner Uzun, Almanca açıklamalarda bulundu.

"Buhranlı bir zaman geçiriyoruz"

Ebru Tekiner Uzun, DHA'ya yaptığı açıklamada, İzmir Marşı'nın Türkiye'de stadyumlarda söylemesinden etkilendiği için böyle bir etkinlik düzenlediğini anlattı. Uzun şunları söyledi: “Tabii ki mesajımız da var. Biz Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için buradayız. Onun için birlikte bu marşımızı söyledik. Kesinlikle Türkiye'nin bölünmeyeceğine inanıyorum. Çok kötü, buhranlı bir zaman geçiriyoruz; 15 yıldır geçiyoruz aslında. Ama birlik zamanı, yeter bu kadar kavga. Hizipçilik yeter, kan dökülmesi yeter. Birlik için buradayız, onun için birlikte İzmir Marşı'nı söyledik.”

(lı)

Görüntü Dökümü:

-İzmir Marşı söylenirken görüntüler

-Ebru Tekiner Uzun ile röportaj

-Detaylar

DHA