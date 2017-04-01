Tarihi Leleg Yolu'nun doğu etabı hizmete açıldı

BODRUM'da tarihi Bodrum Leleg Yolu'nun 7 kilometrelik ikinci etabı hizmete açıldı.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğiyle hazırlanan, ilk etabı 26 Mart 2016'da açılan Bodrum Leleg Yolu'nun 7 kilometrelik doğu etabı da bugün törenle açıldı. Muğla Valisi Amir Çiçek, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin, BODTO Başkanı Mahmut Kocadon, AKUT Bodrum Ekibi, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği üyleri ve doğa sporu yapanların katıldığı açılış töreni; Çiftlik ile Etrim mahalleleri arasında bulunan Gedikli Göl Mevkii'nde yapıldı.

88 kilometrelik Leleg ana yolu, Mumcular Karanlık Mahallesi'nden, Turgutreis Mahallesi'ne kadar uzanan dağlardan, tepelerinden açılan ve tali yollarla birlikte toplam 188 kilometreden oluşuyor. Bodrum Leleg Yolu Projesi ile alternatif turizmin geliştirilmesi ve doğa korumaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Dünyada yaklaşık 20 milyon kişinin hem yürüdüğünü, hem de turizm yaptığını belirten BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, "Bizim de amacımız bu 20 milyondan gerekli olan payı almak, Bodrumumuza alternatif turizm kapsamında gelir elde etmektir" dedi. Başkanı Kocadon ise, "Bu yürüyüş yolu Bodrum ekonomisine ve turizmine çok büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle bu yolun çevresinde olan otellerden bugün bu yürüyüşe katılan misafirlerimiz var. Bu da bizi mutlu ediyor ve bu projenin ne kadar doğru bir proje olduğunu kanıtlıyor" dedi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, "Biz duran değil yürüyen turizm, dinamik turizm, bölge arazisinin hem üstünü, hem altını tanıyan turizm modeli ile hareket ediyoruz. Onun için Bodrum yarımadası ormanı da güzel, kıyıları, körfezler de güzel. İnsanları da gıdası da güzel. Ama en güzel şey tarihi de güzel. Bu proje o dönem yaşayan Leleg medeniyetini tanıtmak ve tarih yönünden tanımak için turizmin bu alanında ve spor yaparak tanıtma projesidir. Tarihi, denizi, ormanı güzel olan yerlerde yürümek spor yapmak güzeldir" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından yürüyüş parkurunun başladığı yere bağlanan ip çözülerek açılış yapıldı. BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, projeye verdikleri desteklerden dolayı Muğla Valisi Amir Çiçek ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'a plaket hediye etti. Yürüyüşe katılanlar, BODTO tarafından hazırlanan su ve kumanya aldıktan sonra yürüyüşe başladı.

DHA