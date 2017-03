Tarihi On Gözlü Köprü'nün iki gözünü izinsiz doldurdular

DİYARBAKIR'da Dicle Nehri üzerindeki tarihi On Gözlü Köprüsü'nün iki gözü toprak ile duldurulup bir kafenin doldurulan gözlere masa ve sandalye atması tepkilere neden oldu. Cafe işletmecisi köprü gözlerine yapılan toprak doldurma ve kapatma işleminin kendisi tarafından yapılmadığını belirtirken, tarihi On Gözlü Köprü'nün iki gözünün kapatılması üzerine Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, yapılan incelemenin ardından DSİ Bölge Müdürlüğü'ne kaçak yapıların yıkılması için talimat verdiklerini söyledi.

Merkez Sur İlçesi'nde Dicle nehri üzerinde bulunan ve geçen yıllarda onarılarak trafiğe kapatılan tarihi On Gözlü Köprü'nün iki gözü kısa süre önce su düzeyinin düşmesi ve iki gözden su akmaması üzerine toprak ile duldurulması ve buraya masa sandalye atılarak kafe bahçesi olarak işletilmesi tepkilere yol açtı. Duvarla örülen ve kafe eklentisi olarak kullanılan tarihi köprünün iki gözü ile ilgili işletme sahibi bu işlemin kendisi tarafından yapılmadığını söylerken, bölgede bulunanlar duruma tepki gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aynı bölgede yürütülen 'Diyarbakır İli Dicle Vadisi, Kırklar Tepesi Rekreasyon Alanı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Uygulama Yapım İşi' projesi de bölgede devam ederken, daha önce aynı bölgede yapılan eklentiler bir kaç kez Belediye tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı.

Tarihi On Gözlü Köprü'nün 2 gözünün kapatılması ile ilgili konuşan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, kaçak yapıyla ilgili inceleme yapıldığını ve DSİ Bölge Müdürlüğüne yıkılması için yazı gönderildiğini söyledi. Başkan Vekili Özkan, şöyle dedi:

"Belediye olarak gereken tespitlerin yapılması amacıyla inceleme yaptık. Daha önceki yıllarda da benzer kaçak yapıların olduğunu larla da tespit ettik. Tarihi On gözlü köprü gözleri altına döşenerek gözleri kapatılan kaçak yapının yıkılması ve boşaltılması için gerekli talimatları verdik. Devlet Su İşlerine resmi yazı yazarak doldurulan toprak ve duvarların yıkılması konusunda talimatı verdi."

DHA