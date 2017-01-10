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İstanbul Haberi: Tarihi Yarımada'dan kartpostallık kareler

Tarihi Yarımada'dan kartpostallık kareler
14:4610 Ocak 2017
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Tarihi Yarımada'dan kartpostallık kareler
Tarihi Yarımada'dan kartpostallık kareler

 

İhsan YALÇINTaner YENER / İSTANBUL, (DHA)  İstanbul'da 5 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle İstanbul sokaklarında yayalar zor anlar yaşadı.
Şişli Kurtuluş'taki karla kaplı ve buzlanan kaldırımlar yayalara geçit vermedi. Birçok kişi kaldırım yerine yollarda yürümeyi tercih etti. Sıcaklıkların eksi derecelere düşmesiyle de apartman çatılarında buz sarkıtları ve kar birikintileri oluştu. Bazı köprülerin altlarındaki durum da aynıydı. Buz sarkıtları ile kar birikintileri yaya ve sürücüler için tehlike yarattı.

ÇEKTİLER

Kar birçok noktada çileye dönüşse de İstanbul'un sembol yapıları Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Galata Köprüsü'nde ise kartpostallık görüntüler oluştu. Sultanahmet Meydanı ile Eminönü'ndeki birçok kişi fırsatı değerlendirip bu anları bol bol çekerek ölümsüzleştirdi.

 

 

DHA

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