Tarım işçileri yemekten zehirlendi

ESKİŞEHİR'de gittikleri piknikte bir gün önce hazırladıkları yemekleri yiyen mevsimlik tarım işçisi 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Daha önce merkeze bağlı köy olan Musaözü Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, mevsimlik tarım işçileri gittikleri piknikte bir gün önce evlerinde hazırladıkları çeşitli yemekleri yedi. Akşam saatlerinde rahatsızlanan M.Y., M.Y., H.K., AK., AY., R.Z., G.Y., M.K., AZ., Z.K., CY, M.D., AY. ve S.D., yakınları tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 14 kişinin sağlık durumlarını iyi olduğu, jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.



DHA