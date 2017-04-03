Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

MANİSA'da, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu devrilen minibüste bulunan 17 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Pınarcık Kavşağı'nda meydana geldi. Akhisar istikametine seyir halinde olan Bayram Ayhan yönetimindeki 10 ZB 607 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Tarım işçilerini taşıdığı öğrenilen minibüste bulunan 18 kişiden 17'si yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların tamamının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA