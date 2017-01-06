Tarsus'ta 1 PKK'lı, 2 DEAŞ'lı tutuklandı

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ileri sürülen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Sorgulamalarının adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen soruşturma kapsamında da ilçede 5 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 3 serbest bırakıldı.

DHA