Tarsus'ta 8 Mart'ta güzel seçimi tepki nedeniyle iptal

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde belediye tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenleneceği açıklanan 'Tarsus Güzelini Seçiyor' yarışması 'kadının bedeni kullanılmasın' tepkileri üzerine iptal edildi.

Tarsus Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Tarsus Güzelini Seçiyor' adlı güzellik yarışması düzenleyeceğini duyurduktan sonra bazı kadın dernekleri ile aktivistler tepki gösterdi. Sosyal medyada da tartışma konusu olan yarışma, Mersin'de yayınlanan Kadın Gazetesi tarafından da konu edildi. Haberin manşete taşınması ile birlikte tepkilerin toplumun her kesiminden yükseldiğini belirten gazetenin sahibi ve kadın aktivist Zeliha Akkuş şöyle dedi:

"Sanırım Tarsus Belediyesi kendince, farklı değişik bir şey yapmak istemiş. Bu nedenle de bir güzellik yarışması düzenlemiş. Burada aklımıza şu geldi. Acaba 8 Mart'ı doğru mu anlamadılar yoksa bir farklılık adına yanlışı fark etmiyorlar mı diye düşündük. Arkadaşlarımızı görevlendirdik ama gerçekten bilinçli bir şekilde ve de gerçekten 8 Mart'ta bir etkinlik yapmış olmak adına böyle bir şey yaptıklarını fark ettiğimiz de yanlışı onlara söyledik. Toplumda da çok ciddi bir duyarlılık oldu. Erkeği ile kadınıyla bunun yanlış olduğunu, böyle bir şeyin yapılamayacağını söyledik. Haberi de o şekilde manşetimize taşıdık. Bu toplumsal duyarlılık ve baskı gerçekten iyi sonuç verdi. Bu güzellik yarışması iptal edildi."

KADININ BEDENİ İLE KABUL EDİLMESİNE KARŞIYIZ

8 Mart'ın çıkış noktasının kadınların hak arayışı olduğunu ifade eden Akkuş şöyle dedi:

"Bir etkinlik yaparken 8 Mart'ı iyi anlamak lazım. Biz aktivistler 8 Mart'ta şunu istiyoruz; kadın haklarını savunun, kadınların ötekileştirilmiş, 2'ncil konuma düşürülmüş durumlarını iyileştirmek adına bir şeyler yapın. Onların varlığının kabul edilmesini istiyoruz. Ancak biz bedenleri ile kabul edilmesine tamamen karşıyız. Bunun mücadelesin verirken bakıyorsunuz bir belediye 8 Mart'ta güzellik yarışması düzenliyor. Demek ki işin içeriğinin farkında değiller. Biz o belediyeye sormak isteriz. 'Siz kadınlar için ne yapıyorsunuz Şahsen Tarsus Belediyesi'ne sormak isterim; 'O ilçede yaşayan kadınlar için siz ne yapmak istiyorsunuz Şiddete uğrayan kadın için, aile için şiddet için, boşanma süreçlerinde öldürülen kadınlar için güzellik yarışması nedir 8 Mart'ta düzenlenen bu yarışma erkeklerin dünyasın da toplumda neyi değiştirir, buna bir bakmaları lazım."

Bu arada söz konusu yarışmayı sosyal medya hesabı ve belediye internet sayfasından duyurup tepkiler üzerine kaldıran Tarsus Belediye Başkanı MHP'li Şevket Can ise konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Tarsus Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi düşünülen Tarsus Güzelini Seçiyor yarışması iptal edilmiştir" denildi.

DHA