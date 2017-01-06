Tarsus'ta yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

MERSİN'in Tarsus İlçesinde Toros Dağlarına karla kaplı doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yem bırakıldı.

İlçenin kuzey kesimindeki Gülek Mahallesi'nin 1370 rakımlı Kandilsırtı ve Karboğazı mevkilerinde son dönemde oldukça etkili olan kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle birçok yaban hayvanı olumsuz kış şartlarından etkilenerek yiyecek bulmakta güçlük çekerken, Mersin Büyükşehir Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus Hayvanat Bahçesi ekipleri, Yılkı atları için saman, vahşi hayvanlar için mama, kuşlar için de mısırdan oluşan 4 ton yem bıraktı. Tarsus Hayvanat Bahçesi ekipleri, yemlemenin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıkladı.

DHA