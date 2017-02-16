Tartışmada vurulan baba öldü, oğlu ağır yaralı

Yusuf ÇINAR/ORTAKÖY(Çorum), ( DHA ) ÇORUM’un Ortaköy İlçesi'nde, A.G. aralarında çıkan tartışmada akrabası Hıdır Gündüz'ü (51) tüfekle öldürdü, oğlu Coşkun Gündüz'ü (21) ağır yaraladı.

Olay, Çorum'un Ortaköy İlçesi'ne bağlı Esentepe Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hıdır Gündüz ve oğlu Coşkun Gündüz ile daha önceden aralarında husumet bulunan çobanlık yapan akrabaları A.G. arasında tartışma çıktı. Ellerinde tüfek ve tabanca bulunduğu öne sürülen üç kişinin tartışması bir süre sonra çatışmaya dönüştü. A.G. tüfekle ateş ederek Hıdır Gündüz ve oğlu Coşkun Gündüz’ü yaraladı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan baba ve oğlu olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından önce Ortaköy Devlet Hastanesi’ne daha sonra Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hıdır Gündüz doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, oğlu Coşkun Gündüz'ün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ardından şüpheli A.G. gözaltına alındı.

DHA