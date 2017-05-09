Tartıştığı eski ortağını parkta öldürdü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirtilen 27 yaşındaki Ayhan Demiralp, parkta tartıştığı eski iş ortağı 31 yaşındaki Yalçın Güler'i tabanca ile vurarak öldürdü.

Tekirdağ'da ortak olarak araç kiralama ve kahve işletmeciliği yaptıktan sonra ayrılan Ayhan Demiralp ile Yalçın Güler, aralarında bulunan alacak verecek meselesini konuşmak üzere bu akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa İlçesi'ndeki Cengiz Topel Meydanı'ndaki bir parkta bir araya geldi. İkili arasındaki konuşma kısa sürede tartışma ardından da kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aydın Demiralp, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Güler'e 5 el ateş etti. Çevredekilerin korkulu bakışları arasında Güler, kanlar içinde yere yağılırken, Demiralp olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Çevrede bulunanlar tarafından olayın yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırılan ve vücuduna 3 kurşun isabet eden Güler, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayı duyarak hastaneye gelen Güler'in eşi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Soruşturma başlatan polis, kaçan Ayhan Demiralp'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA