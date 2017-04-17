Tartıştığı genci tabancayla vururak öldürdü

ADANA'da tartıştığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından yol ortasında tabancayla vurulan 20 yaşındaki Vedat Aydemir, hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14023 Sokak'ta meydana geldi. Simit fırınında çalışan Vedat Aydemir, akşam işten çıkıp evine gittiği sırada yolda karşılaştığı kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı. Kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması üzerine Aydemir, karnına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydemir ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

DHA