Tartıştığı pazarcının oğlu tarafından öldürüldü

ADANA'da 26 yaşındaki Bahri Parlakkan, tartıştığı bir pazarcının oğlu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan İlçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede esnaflık yapan Bahri Parlakken, işyerinin önündeki pazarda tezgah açan Mehmet S. ile tartıştı. Tartışma sırasında Parlakken, pazarcı Mehmet S.'ye belindeki tabancayı çekti. Bu sırada olay yerinde olan pazarcının lise son sınıfa giden oğlu 19 yaşındaki Abdulselam S., eşya yükledikleri araçtan 'tek kırma' olarak tabir edilen av tüfeğini alarak Parlakkan'a ateş etti. Sırtına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Parlakken, kanlar içinde yere yığılırken, Abdulselam S. ise 01 ZT 404 plakalı hafif ticari araçla kaçtı. Ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Parlakken, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, katil zanlısı Abdulselam S. ise polis ekipleri tarafından olayda kullandığı tüfekle birlikte merkez Çukurova İlçesi 80'inci Yıl Bulvarı'nda yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Abdulselam S., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA