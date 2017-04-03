Tartıştıkları garson ve müşteriyi yaralayıp kaçtılar

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)– ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde 3 kişi, restoranda çıkan tartışmada garsonu tabancayla bacağına ateş ederek, müşteriyi ise başına tabanca kabzasıyla vurarak yaraladıktan sonra kaçtıyar.

Manavgat Eski Hisar Mahallesi’ndeki bir restorana saat 21.00 sıralarında gelen Vahit Ö., Buğra K. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi, iddiaya göre yüksek sesle konuşup gürültü yapmaya başlayınca garsonlar tarafından uyarıldı. Alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi duruma sinirlenerek müşteri ve garsonlarla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 şüpheli garson Osman Yılmaz’ı tabancayla bacağına ateş ederek, müşteri Mustafa Öcalan’ı ise başına tabanca kabzasıyla vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtılar.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürdü. Şüphelilerden Vahit Ö.’nün cinayet suçundan arandığı belirtildi. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

DHA