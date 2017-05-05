Taşeron işçileri, ücretlerinin yatırıldığı telefondan kontrol edip eylemi bitirdi

İZMİT'te taşeron firmada çalışan 2 işçi, ücretlerinin yatırılmamasını protesto etmek için yol üzerinde trafik tabelasına çıktı. Alacaklarının yatırılmasını isteyen işçiler cep telefonundan hesaplarına 15 bin lira yatırıldığını görünce indi.

Olay, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi TEM yolu Kandıra gişeleri girişinde meydana geldi. Tramvay projesinde taşeron firmaya bağlı çalışan Mehmet Kara ile Şuayip Demirsığdıran firmanın ücretlerinin yatırmaması nedeniyle yol üzerindeki trafik tabelasına çıktı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekibi önlem aldı. İşçilerin bulunduğu yerin altına atlama yatağı açılırken, ulaşım tek şeritten sağlandı. 2 işçi polisin uzun uğraşlarına rağmen inmedi. Polis firma yetkilileri ile irtibata geçerek Mehmet Kara'nın alacağı 10 bin lira ile Şuayip Demirsığdıran'ın alacağı 6 bin lirayı yatırmalarını istedi. Yaklaşık 2 saat tabelaların üzerinde paranın yatmasını bekleyen işçilerin hesabına ilk olarak 10 bin TL yatırıldı. Tabelaların üzerinde bulunan bir işçi cep telefonundan hesabına para yatıp yatmadığına baktı. İşçiler kalan paranın da yatırılmasını istedi. Polis yeniden firma yetkilileri ile görüşürken, işçilerin hesabına 5 bin TL daha yatırıldı. Tabelaların üzerinde bulunan işçi yeniden hesabını kontrol eti. Paranın yattığını gören Mehmet Kara ile Şuayip Demirsığdıran itfaiye merdiveni ile indirildi. Polis merkezine götürülen işçiler hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

DHA