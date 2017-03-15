Taşeron işçilerin ücret eylemi

DENİZLİ'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 milyon 600 bin liraya yaptırılan Çok Amaçlı Spor Salonu inşaatında çalışan 40 taşeron işçi, 2 aydır ücretlerini alamadıklarını söyleyip, eylem yaptı. İnşaat sahasında biraraya gelen işçiler, inşaat atıklarını ateşe verdi.

Merkezefendi İlçesi Adalet Mahallesi'nde Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptırdığı Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin inşaatında çalışan taşeron işçiler, 2 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle, inşaat atıklarını ateşe vererek eylem yaptı. İnşaattan duman yükseldiği görenler ise yangın şüphesiyle durumu, itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine işçiler, engel olarak alevleri söndürmelerini engelledi. Eylem yaptıklarını belirten işçiler, itfaiyenin müdahalesini engelledi.

'YİYECEK YEMEK BULAMIYORUZ'

İşçilerden Erdal Altıntaş, bakanlığın ihaleyi alan firmaya parayı ödediğini ancak parayı firmadan alan alt taşeron şirketin işçilerin parasını ödemediğini belirterek, "Biz burada bakanlığın yaptırdığı spor salonu inşaatında çalışıyoruz. Yaklaşık 40 kişi, 2.5 aydır parasını alamıyor. Taşeron firmaları arıyoruz ancak bugün, yarın diye bizi sürekli oyalıyorlar. Aramızda parasını alamadığı için evinin elektriği kesilen işçiler de var. Yiyecek yemek bulamıyoruz. Sesimizi duyurmak için inşaat atıklarını ateşe verdik. Taşeron firmalar kaçtı ortada hiçbir yetkili yok. 3 gündür iş bıraktık, evlerimizin kiralarını bile ödeyemedik. Bakanlığın bu işe el koymasını istiyoruz. Mağduriyetimiz giderilsin" dedi.

Polis ekipleri işçileri yangının söndürülmesi konusunda ikna etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. İşçiler ise bir süre sonra eylemi sonlandırdı.

DHA