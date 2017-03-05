Taşla camları kırıp bankaya girdi, gelen polislere teslim oldu

ERZURUM'un en işlek semti olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesinin cam olan kapısını taşla kıran 25 yaşlarındaki kimliği belirsiz saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Yoncalık semtindeki ATM'leri kırdıktan sonra saat 14.35'te bir bankanın Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin ön camını taşla kıran ve kimliği açıklanmayan genç, içeri girdi. Alarmın çalması üzerine bankanın üst katına çıkan şüpheli genç, müdürün odasına çıktı. Atatürk portresini kıran ve daha sonra bankadaki evraka zarar veren genç, yazı tahtasına 'Yaser' imzası attı. Bankanın arşivine de girmeye çalışan saldırgan, daha sonra polislerin geldiğini öğrenince inerek teslim oldu.

Akli dengesinin yerinde olmadığı sanılan saldırganı gözaltına alan polisler emniyete götürdü.

DHA