Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erzurum Haberi: Taşla camları kırıp bankaya girdi, gelen polislere teslim oldu

Taşla camları kırıp bankaya girdi, gelen polislere teslim oldu
19:215 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Taşla camları kırıp bankaya girdi, gelen polislere teslim oldu
Taşla camları kırıp bankaya girdi, gelen polislere teslim oldu

ERZURUM'un en işlek semti olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesinin cam olan kapısını taşla kıran 25 yaşlarındaki kimliği belirsiz saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
Yoncalık semtindeki ATM'leri kırdıktan sonra saat 14.35'te bir bankanın Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin ön camını taşla kıran ve kimliği açıklanmayan genç, içeri girdi. Alarmın çalması üzerine bankanın üst katına çıkan şüpheli genç, müdürün odasına çıktı. Atatürk portresini kıran ve daha sonra bankadaki evraka zarar veren genç, yazı tahtasına 'Yaser' imzası attı. Bankanın arşivine de girmeye çalışan saldırgan, daha sonra polislerin geldiğini öğrenince inerek teslim oldu.
Akli dengesinin yerinde olmadığı sanılan saldırganı gözaltına alan polisler emniyete götürdü.

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar