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Bursa Haberi: Tatilci akını Uludağ'da trafiği kilitledi

Tatilci akını Uludağ'da trafiği kilitledi
17:0415 Ocak 2017
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Tatilci akını Uludağ'da trafiği kilitledi
Tatilci akını Uludağ'da trafiği kilitledi

TÜRKİYE’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’a tatilcilerin yanı sıra, günübirlikçilerin akın etmesi trafik sorunu yaşanmasına neden oldu. Oteller bölgesinden başlayan trafik nedeniyle birçok kişi bavullarını alarak yürümeyi tercih etti.
Kar kalınlığının iki buçuk metreye ulaştığı Uludağ, sömestre tatiline giren üniversitelileri ağırlamaya başladı. Otellere gelenlerin yanı sıra Bursa ve çevre illerden gelen günübirlikçilerin çıktığı zirvede alınan önlemlere rağmen trafik sorunu yaşandı. Otobüs ve minibüslerin oteller bölgesine çıkarak yolcu indirmesi yüzünden trafik sıkıştı. İlerleyemeyen araçlardakiler, bavullarını alarak kalacakları otellere yürümeyi tercih etti. Uludağ’da bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 3 otoparkın açılmasıyla özel araçlar oteller bölgesine alınmazken sadece otellere yolcu taşıyan otobüs ve servis minibüslerine izin veriliyor.
Uludağ'da 6 bin 500 yatak kapasiteli 30'a yakın otel ve misafirhane ile kafeterya bulunuyor.

DHA

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