Tatile gelen Ukraynalı kız fenalaşarak yaşamını yitirdi

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'ne ailesiyle tatile gelen Ukraynalı kız çocuğu 8 yaşındaki Olga Kolomyı, fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele 28 Nisan günü ailesiyle tatil için gelen Olga Kolomyı adlı kız, bugün saat 19.30 sıralarında fenalaştı. Baygınlık geçiren ve vücudunda morarma olduğu belirlenen Kolomyı, ambulansla Özel Kemer Anadolu Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından Antalya Özel Anadolu Hastanesi'ne sevk edilen Olga Kolomyı kurtarılamadı.

Olga Kolomyı'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis olayı araştırırken, çocuğun otele geldiği günden beri rahatsız olduğu öne sürüldü.

DHA