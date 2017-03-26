Tatvan’da 7 köyde sokağa çıkma yasağı

BİTLİS’in Tatvan İlçesi'nde 7 köy ve mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tatvan Kaymakamlığı, kararın bölücü terör örgütü üyelerinin yakalanması huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, kamu huzurunun sağlanması amacıyla alındığını bildirdi. Açıklamada, " Tatvan Kaymakamlığınca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesi gereğince 25.03.2017 günü saat 18:00’dan geçerli olmak üzere Teknecik, Sallıca, Dönertaş, Kısıklı, Suboyu Yumrukaya ve Sarıdal köyleri ile mezra ve bağlılarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

DHA