TAV Bilişim'in 2 projesi “En İyi IT Yönetişim Projesi” seçildi

ATATÜRK Havalimanı işletmeci firması TAV Havalimanlarının bünyesinde hizmet veren Bilişim Hizmetleri'nin, uluslararası iki projesi, dünyada otorite olarak kabul edilen IDC (Inernational Data Corporation) tarafından “En İyi IT Yönetişim Projesi” seçildi.

Üç kıtada, havalimanlarında sunduğu bilişim çözümleriyle hizmet verdiği belirtilen TAV Bilişim Hizmetleri'nin, “IDC Türkiye CIO Zirvesi 2017” kapsamında uluslararası alanda gerçekleştirdiği Abu Dhabi Midfield Terminal Binası (MTB) ve Riyadh Terminal 5 projeleri ile “En İyi IT Yönetişim Projesi” kategorisinde ödüllendirildiği açıklandı.

TAV Bilişim Hizmetleri Genel Müdürü Binnur Güleryüz Onaran konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Havalimanları için kritik önem arz eden bilişim çözümlerimizin ve deneyimlerimizin bilişim dünyasının otoritesi olarak kabul edilen IDC tarafından bir kez daha ödüllendirilmesinin anlamı bizim için çok büyük. Şu an bulunduğumuz üç kıtada ve 7/24 yaşayan 31 havalimanına sunduğumuz hizmetlerimizde, inovasyon gücümüz ve bilgi birikimimiz yolcular, müşteriler ve üçüncü partiler ile buluşurken, çalışmalarımızın taçlandırıldığını da görmek gurur verici bir tablo. Havalimanı bilişim projelerinin önemli bir örneği olan Abu Dhabi Midfield Terminal Binası (MTB) ve Riyadh Terminal 5, uçtan uca havalimanı tasarımı, kurulumu ve devreye alınması ile ilgili tüm bilişim alt yapısının yönetilmesini kapsıyor. Projemizde sadece teknik alt yapı hizmeti kurmakla kalmayıp, sonrasında operasyonu da yöneterek, coğrafi ve kültürel farklılıklar özelinde proje ekibinin motivasyonunu ve koordinasyonunu da sağlıyoruz. Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor, daha nice projelere birlikte imza atabilmeyi diliyorum.”

TAV Bilişim'den yapılan açıklamada ise, IDC CIO Zirvesi'ne bu yıl toplam 65 kurumdan, 88 projenin başvuru yaptığı bildirildi.

DHA