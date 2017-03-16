TAV S. Arabistan’da Yanbu Havalimanı’nı 30 yıl işletecek

TAV Havalimanları Holding’in Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde işlettiği 15’inci havalimanı, Suudi Arabistan'da Yanbu Prens Abdul Mohsin Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı oldu. Yeni bir terminal inşa edecek TAV, Yanbu’yu 30 yıl boyunca işletecek.

TAV Havalimanları, geçtiğimiz günlerde Suudi Sivil Havacılık Otoritesi ile Yanbu Havalimanı’nın işletmesi için görüşmelere başlamıştı. Ortağı Al Rajhi Grubu’yla birlikte Suudi Arabistan’ın Yanbu şehrinde bulunan havalimanının geliştirilmesi ve işletmesi için Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi’yle (GACA) anlaşmaya vardı.

TAV, Yanbu Prens Abdul Mohsin Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminalini yapacak ve havalimanını 30 yıl süreyle işletecek. Kızıldeniz kıyısında bulunan önemli bir endüstri ve liman şehri olan Yanbu, Medine’nin ardından TAV’ın Suudi Arabistan’da işletmesini üstlendiği ikinci havalimanı oldu.

Sani Şener: Yanbu'nun potansiyeline inanıyoruz

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “TAV olarak havalimanı yapımı ve işletmeciliğinde sahip olduğumuz bilgi birikimiyle bu alanda tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldik" dedi ve ekledi:

"Dünyanın en rekabetçi coğrafyası haline gelen Körfez Bölgesi’nde altı ülkenin başkent havalimanında imzamız bulunuyor. Suudi Arabistan’ın ilk havalimanı özelleştirmesi olan Medine Havalimanı projesinde gösterdiğimiz başarı bu ülkede yeni fırsatlara kapı açtı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi’yle ülkenin batısında yer alan Yanbu Havalimanı’nın geliştirilmesi ve işletmesi için anlaşmaya varmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Yanbu, petrol rafinelerine ve ülkenin ikinci en yoğun limanına ev sahipliği yapan önemli bir endüstriyel merkez. Aynı zamanda Kızıldeniz kıyısında özellikle su altı zenginlikleriyle ciddi bir turizm potansiyeline sahip bulunuyor. Medine ve Mekke’ye olan yakınlığı nedeniyle Hac ve Umre trafiği açısından da öneme sahip. İyi bir ülke temsilciği yapmak ve Yanbu Havalimanı’nın potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek için çalışacağız.”

Yolcu kapasitesi 3 milyona çıkacak

2017’de toplam 1,2 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen Yanbu Havalimanı, TAV’ın yapacağı yeni terminalle birlikte projenin ilk fazında yıllık yaklaşık üç milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.

TAV Suudi Arabistan’da 2012’den bu yana Medine Havalimanı’nın işletmesini yürütüyor. Ayrıca hizmet şirketleriyle Cidde, Riyad ve Dammam havalimanlarında da faaliyet gösteriyor.

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DHA