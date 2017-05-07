Tavak Mahallesi'nde geleneksel yağmur duası

MANİSA'nın Selendi İlçesi'ne bağlı Tavak Mahallesi'nde, yağmur duası geleneği bu yıl da tekrarlandı.

Mahalle meydanında düzenlenen yağmur duası için başka yerlerde yaşayan Tavlaklılar da geldi geldi. Selendi Müftüsü Ramazan Arba tarafından yağmur ve şükür duası yaptırıldıktan sonra mahalle meydanında kurulan masalarda gelen konuklara yemek ikramında bulunuldu.

Tavak Mahallesi muhtarı Hüseyin Gökmen geleneği bu yıl da sürdürdüklerini belirterek, 'Verimin yüksek olması için yağmur çok önemli. Yağmurun yağması ve bereketin çok olması için ellerimizi hep birlikte semaya açtık. Allah, tüm çiftçilerimize bol ürün ve kazanç versin. Köy halkımıza verdiği maddi manevi destekten dolayı teşekkür ederim' dedi.

DHA