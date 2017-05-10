Tavşanlı'da 48 kişi, mevlit yemeğinden zehirlendi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'nde 48 kişi, verilen mevlit yemeğinden zehirlendiği gerekçesiyle hastanede tedaviye alındı.

Akşemsettin Mahallesi'ndeki bir evde, 40 günlük olan bir bebek için öğleden sonra verilen mevlitte yaklaşık 250 kişiye, yoğurtlu çorba ve etli pilav ikram edildi. Yemeklerden yiyenlerden bazılarında akşam saatlerinde karın ağrısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan 15'i çocuk, 48 kişi, ambulanslar ve özel araçlarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ile Belediye Başkanı Mustafa Güler de hasataneye gelerek, rahatsızlananları ziyaret etti. Kaymakam Yüksel Kara, 48 kişinin yemekten zehirlendiğini, sağlık durumlarının ise iyi olduğunu söyledi.

DHA