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Balıkesir Haberi: Tavuk kesimhanesinde yangın

Tavuk kesimhanesinde yangın
19:074 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Tavuk kesimhanesinde yangın
Tavuk kesimhanesinde yangın

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA ) BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’nde beyaz et fabrikası bulunan Banvit’in kesimhanesinde yangın çıktı. Yangında maddi hasar oluştu.
Türkiye’nin beyaz et sektörünün tanınan firmalarından Banvit’in şehir merkezine beş kilometre uzaklıkta bulunan fabrika alanı içindeki kesimhanesinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri, 3 araç ve 12 personel ile yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Yapılan ilk incelemede, klimadaki kısa devrenin neden olduğu öne sürülen yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA

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