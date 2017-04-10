Tavuklarını kümese almaya çalıştığı sırada elektrik çarptı

MARDİN'in Derik İlçesi'ne bağlı Denktaş Köyü'nde yaşayan ve dün sağanak yağmur sırasında tavuklarını kümese almaya çalışan 56 yaşındaki Vahit Kaya, elektrik akımına kapılarak öldü.

Denktaş Köyü'nde 9 çocuk babası Vahit Kaya, dün akşam sağnak yağmur başladığı sırada, tavuklarını kümese almaya çalıştı. Tavuklarını sağanak yağmurdar korumak için kümese götüren Kaya, burada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Kaya, yakınları tarafından daha yakın olan Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki doktorların çabasına rağmen Vahit Kaya, kurtarılamadı. Yakınları tarafından hastaneden alınan Vahik Kaya'nın cenazesi Söğütözü Köyü'nde toprağa verildi. Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA