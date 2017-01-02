Kocaeli Haberi: TAYSAD: 5 günlük elektrik kesintisinin zararı 300 milyon euro TAYSAD: 5 günlük elektrik kesintisinin zararı 300 milyon euro Son Dakika Haberi







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TAYSAD: 5 günlük elektrik kesintisinin zararı 300 milyon euro Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca Kocaeli-Gebze bölgesinde beş gündür yaşanan elektrik kesintilerinin 300 milyon euro olduğuna dikkat çekerek “Gebze’deki TOSB’da üretim durma noktasına geldi” uyarısında bulundu.

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, yaptığı açıklamada, 29 Aralık’ta başlayan elektrik kesintilerinden en çok İstanbul’un doğusunda ve Kocaeli’nin batısında bulunan OSB’lerin geldiğini belirtti. Özellikle otomotiv sanayinin kalbinin attığı Gebze’deki TOSB’da üretimin durma noktasına geldiğini vurgulayan Kanca, buradaki 120 civarındaki üyelerinin 5 gündür üretim yapamadığını ve otomotiv ana sanayi firmalarına ürün tedarik edemediğini kaydetti. Kanca, bu durumun otomotiv ana sanayi firmalarının üretimlerinin durmasına zemin hazırladığına işaret eden Kanca, şunları söyledi:

“Gebze Bölgesi’nde 16 civarında OSB ve bu OSB’lerde yüzlerce üretici firma yer alıyor. Bizim faaliyet gösterdiğimiz TOSB da bu bölgelerden yalnızca biri. TOSB’da, yurtiçi ve yurt dışındaki araç üreticilerine parça tedariki yapan 80 fabrika var. Bu fabrikalar, 29 Aralık 2016 Perşembe sabah saat 04.00’den itibaren elektriksiz durumda. İşçilerimiz makinelerin başında bekliyor. Fakat elektrik olmadığı için üretim yapamıyoruz. Üretim yapamamak ciddi bir problem. İhracat şampiyonu olan Otomotiv Sektörünün böyle bir durumla karşı karşıya kalması sonucu, sadece Gebze bölgesindeki otomotiv tedarik sanayi firmalarının 300 milyon euronun üzerinde bir kaybı söz konusu ve bu kayıp her geçen saat artmakta.”

Kanca, bir önemli problemlerinin de otomotiv sektörüne saatlik çalışmalarından ötürü ara stoklarının bitmesi olduğuna değinerek, “Çünkü biz otomotiv sektöründe şu anda ürettiğimizi 1 saat sonra müşterimize vermek zorundayız. Ne yazık ki şu an elimizde ürün kalmadı. Bizim ürettiğimiz parçalarla çalışan, dünyaya araba ihraç eden Türkiye’nin büyük araç üreticileri var. Bu nedenle Türkiye’nin araç üreten, ihracat şampiyonu büyük firmaları durmak zorunda kalacak” dedi.

DHA