TBMM Başkan Vekili Aydın: Mevcut anayasa sivil inisiyatif eliyle yapılmadı

TBMM Başkan Vekili Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, mevcut anayasanın sivil inisiyatif eliyle yapılan bir anayasa olmadığını, darbeci bir ruhla hazırlandığını söyledi.

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği'nin (GİAD) bu haftaki konuğu TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın oldu. Burada bir konuşma yapan Aydın, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne ilişkin bilgiler verdi. Mevcut anayasanın sivil inisiyatif eliyle yapılan bir anayasa olmadığını belirten Aydın, darbeci bir ruhla hazırlandığını vurguladı.

Dünyada Türkiye'deki gibi parlamenter bir sistem olmadığına dikkat çeken Aydın, "Siz ne kadar iktidar seçerseniz seçin, ne kadar Ankara'ya milletvekili gönderirseniz gönderin, tepe noktasında her zaman muktedir olan başka bir zihniyet vardı. Bu zihniyet millet karşısında kendilerini daha büyük gören bir zihniyetti. Şimdi 65'inci hükümetle yönetiliyoruz. 65'inci hükümet kendine bir hedef belirlerdi ve o hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerledi" dedi.

Ahmet Aydın, AK Parti hükümetinin başarısının hazmedilmediği de kaydetti.

DHA