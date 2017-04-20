TBMM Başkan Vekili Aydın, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar kabul etti

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar kabul etti.

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın bu sene 39.'su düzenlenen TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Türkiye'ye gelen çocukları Meclis'te ağırladı. Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın kabülde yaptığı konuşmasında şu ifadeler yer aldı: 'Dünya Çocuklarıyla Ankara'da gerçekleşen programa, ülkemize, demokrasimizinde kalbi olan Meclis'imize hoşgeldiniz. 23 Nisan şu an içinde bulunduğumuz Meclis'imizin kuruluş günü milli iradenin temsil edildiği bu mukaddes çatı bu yıl tam 97 yaşında. Meclis'imizin nice yıllar çalışmasını temenni ediyorum. Bu organizasyonlar ülkemizden tüm dünyaya sizler kadar masum, samimi bir barış mesajı da içeriyor. Ülkemizde güzel anlara tanıklık etmeniz, yaşamanız dileğiyle.'

DHA