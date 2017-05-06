TBMM eski Başkanı Köksal Toptan kaza yaptı (2) yeniden

TBMM eski Başkanı Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan'ın bulunduğu otomobil, Düzce'de yağmurdan kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Toptan çifti ile şoför kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 13.50 sıralarında TEM yolunun Düzce Gümüşova Rampaları mevkisinde meydana geldi. KKTC'den tatilden dönen Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan, İstanbul'da havalimanında uçaktan indikten sonra, Servet Çınar'ın yönetimindeki 06 YTT 68 plakalı otomobille Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Sürücü Servet Çınar, Gümüşova Rampaları'na geldiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirince savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Otomobil hasar görürken Toptan çifti ve sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın haber verilmesi üzerine polis ve jandarma ekipleriyle birlikte 112 Acil ambulansı kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan ile şoförün sağlık durumlarını kontrol etti. Toptan çifti, iyi olduklarını söyledi.

Bunun üzerine Toptan çifti jandarma aracıyla Ak Parti eski Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın sahibi olduğu Kapıcı Köyü mevkisindeki otele götürüldü. Köksal Toptan, otelin önünde araçtan inerken, sağlık durumunu soran basın mensuplarına iyi olduklarını söyledi.

Toptan çifti, otelde bir süre dinlendikten sonra dışarıya çıktı. Basın mensuplarına açıklama yapan Toptan, 'İstanbul'dan geliyorduk. Demek ki yağmurlu havada fazla hız yapmamak gerekiyormuş. Bir kaç tur attıktan sonra bariyerleri test etme imkanı bulduk. Şu an çok iyiyiz' dedi. Toptan çifti, daha sonra Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na ait otomobille Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Kazada hasar gören otomobil de çekici ile Bölge Trafik İstasyonu otoparkına çekildi.

DHA