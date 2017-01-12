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İstanbul Haberi: TBMM'de anayasa değişikliği görüşmeleri gergin başladı

TBMM'de anayasa değişikliği görüşmeleri gergin başladı
18:5312 Ocak 2017
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TBMM'de anayasa değişikliği görüşmeleri gergin başladı
TBMM'de anayasa değişikliği görüşmeleri gergin başladı

TBMM'de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin 6'ncı maddesinin görüşüleceği oturum gergin başladı.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın, bugünkü bileşimi açmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşülmesiyle ilgili 6. madde görüşmeleri başladı.
Gündemle ilgili konuşmalar sürerken, dün gece yarısı Meclis genel kurlunda Ak Partili bir milletvekilinin çıkan kavga sırasında bacağının ısırılması iddiasıyla ilgili tartışmalar başladı. Bu sırada Ak Parti Antalya Milletvekili Gökçen Enç ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, üzerinde köpek resmi de bulunan 'Köpek Giremez' yazılı pankartları basın locasına doğru kaldırdı.
Milletvekillerinin kaldırdığı pankartlar,  muhalefet ve iktidar partileri arasında sözlü tartışmalara neden oldu.

DHA

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