TEB müşterileri gümrük vergilerini SMS ile ödeyebilecek

Türk Ekonomi Bankası (TEB), müşterilerinin gümrük vergisi ödemelerini kolay ve hızlı bir şekilde 7 gün 24 saat yapabilmelerine imkân veren yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

TEB’den yapılan açıklamaya göre, TEB, müşterilerine dış ticaret işlemleriyle ilgili oluşan gümrük vergisi ödemelerini tek bir SMS ile gerçekleştirme imkânı sunuyor. Gümrük vergilerini SMS ile ödemek isteyen müşteriler, TEB şubelerinden başvuru formu doldurduktan sonra "GUMRUK” yazıp araya bir boşluk koyduktan sonra beyanname numaralarını yazarak 4616'ya mesaj olarak göndererek ödemelerini tamamlayabiliyor.

Uygulamayla ilgili bilgi veren TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden şunları söyledi: “TEB olarak, sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerle finans süreçlerini müşterilerimiz için kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Gümrük vergisi ödemelerinde hızlı ve kolay ödeme imkanı sağlayan bu yeni uygulamamız sayesinde müşterilerimiz, cep telefonu üzerinden tek bir SMS ile ödemelerini 7 gün 24 saat, mesai saatleri dışında bile yapabiliyor. Bu uygulamayla özellikle dış ticaret işlemi yapan müşterilerimizin operasyonel hız kazanmalarına ve iş akışlarını daha verimli hale getirmelerine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

DHA