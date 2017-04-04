'Tecavüz marşı' davasında görevsizlik kararı

ANTALYASPOR'un Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği maçın bitiminde 'tecavüz marşı' olduğu iddia edilen marşın 5 kez çalındığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında mahkeme, görevsizlik kararı verdi.

Antalya'da 5 Şubat 2016'da oynanan ve Antalyaspor'un Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği maçın bitiminde çalınan maç yargıya taşındı. Marşın, Yeşilçam filmlerinde Nuri Alço'nun canlandırdığı karakterlerin tecavüz sahnelerinde kullanıldığını ve internet ortamında 'tecavüz marşı' olarak bilindiğinin iddia edilmesi üzerine Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ile Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği Antalyaspor hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine çalınan marşla ilgili Antalyaspor Kulübü'nde görevli Ertan S. ile Adem K. hakkında 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan dava açıldı.

Antalya 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tarafların avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Adem K.'nın avukatı Cenk Soyer, suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Soyer, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin bu suçla ilgili yargılama yapma konusunda görevsiz olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme, isnat edilen suçun 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 18'inci maddesine aykırılık kapsamında kaldığı için görevsizlik kararı verip dosyanın bu tür suçlara bakan 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

DHA