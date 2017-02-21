Tecavüz sanıkları ilk kez hakim önünde

İZMİR'in Çiğli İlçesinde, geçen yıl, şizofreni tedavisi gören 22 yaşındaki A.A. adlı kıza tecavüz etmekle suçlanan ve haklarında 49'ar yıl hapis cezası istenen 31 yaşındaki Tuncay S. ve 55 yaşındaki Abdullah K.'nın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılan A.A., sanıklara dönüp, "Şerefsizler" diye bağırdı. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Olay, geçen eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyenler, bir daireden gelen kadın çığlıklarını duyunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve girmek istedi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, yerde yarı baygın çıplak yatan 22 yaşındaki A.A. isimli genç kızı buldu. Hastaneye kaldırılan A.A., polise verdiği ilk ifadesinde, 2 kişi tarafından zorla alıkonulduğunu ve 2 gün boyunca kendisine tecavüz edildiğini söyledi.

Şikayet üzerine araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, genç kadına tecavüz ettiği ileri sürülen kişilerin daha önce poliste kaydı bulunan işsiz Tuncay S. ve kamyon şoförü Abdullah K. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, genç kadın tarafından teşhis edildikten sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İki şüphelinin iddiaya göre genç kadını zorla eve götürerek para ile ilişkiye girmek istedikleri ancak kadının karşı çıkması üzerine şüphelilerin A.A.'ya tecavüz ettikleri iddia edildi. İki zanlı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü ilk duruşmasına, mağdur A.A., avukatı Sibel Önder ile sanıklar Tuncay S. ve Abdullah K. ile avukatları katıldı.

Duruşma öncesi rahatsızlanan ve ayakta zor durabilen A.A mahkemede, kendisine tecavüz ettiklerini ve başka erkeklere pazarladıklarını öne sürdüğü sanıklara dönüp, "Şerefsizler" diye bağırdı. Sanıklardan Abdullah K., A.A.'nın kendi istediğiyle ilişkiye girdiğini, gidecek evi olmadığı için evinde barındırdığını belirtti. Sedat isimli bir arkadaşının kendisini telefonla aradığını ve gidecek evi olmayan bir kız olduğunu söyleyerek A.A ile tanıştırdığını belirten Abdullah K., "Sedat elinde bir kız olduğunu para karşılığı ilişkiye girdiğini söyledi. Ben de bekar olduğum için 'Tamam' dedim ve 150 TL'ye kabul ettim. A.A.'yı evime getirdi bıraktı. Hatta 50 TL de kıza verdim. Kızın bende kalması için Sedat'a 750 TL verdim. İlişkim oldu ama hep kendi isteğiyle oldu. Zorlama olmadı. Eğer elbiselerinde bir tane parmak izim çıkarsa, beni asın. Ben acıdım ve vicdanen sahip çıktım. Zorla ilişkiye girmedim" dedi.

Diğer tutuklu sanık Tuncay S. ise zorla ilişkiye girmediğini belirterek, "Olaydan sonra psikolojim bozuldu. Para karşılığı ilişkiye girdim. Hata yaptım. Ailemin ve çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. En büyük yanlışım eşimi aldatmak oldu" dedi.

Duruşma öncesi fenalaşan genç kız A.A. da avukatı Sibel Önder'in desteğiyle zor ayakta durabildi. Mahkemede sanıklarla yüz yüze gelmemek için çaba gösteren A.A. tecavüzü anlatarak, "Beni kaçırdılar, tecavüz ettiler ve başka erkeklere de sattılar. Kapıyı kilitleyip, zorla ilişkiye girdiler. Beni dövüp, yumrukladılar. Tanımadığım erkekler eve geldi benle ilişkiye girdi. Önce Sedat ilişkiye girdi, ardından diğerleri benimle zorla beraber oldu" dedi. A.A. sanıklara zaman zaman yine "Şerefsizler" diye bağırdı. Mağdurun avukatı Sibel Önder ise sanıkların suçunun sabit olduğunu, müvekkiline karşı işledikleri suçun cezasız kalmaması gerektiğini ve sanıklara ağır ceza verilmesini istedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kadın Dernekleri Federasyonu'nun müdahil olduğu davada mahkeme, A.A. için, 'beyanlarına itibar edilip edilemeyeceği, beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunup, savunamayacağı' yönünde İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını istedi. İki sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşma mayıs ayına ertelendi.

DHA