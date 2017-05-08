Tek isteği oğlunun tekrar yürüyebilmesi

MANİSA'da, 4 yıl önce beynindeki tümör nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından sağ tarafı felç olan madalyalı boksör 21 yaşındaki Yusufhan Atabey'in gözü yaşlı babası Tacettin Atabey, tek isteğinin oğlunu tekrar yürüyebilmesi olduğunu söyledi. Atabey, 'Onu bir kaç adım da olsa yüretecek doktora canımı bile vermeye hazırım' dedi.

Atabey Ailesi, 5 yıl önce Erzurum'dan Manisa'ya göç edip, Yunusemre İlçesi Tevfikiye Mahallesi'nde bir eve yerleşti. 50 yaşındaki Tacettin ve 43 yaşındaki Leyla Atabey çiftinin 4 erkek çoğundan 21 yaşındaki Yusufhan Atabey, Manisa'ya taşınmalarından 1 yıl sonra garson olarak çalıştığı restoranda fenalaştı.

8 yaşından bu yana boks sporu ile de uğaşan Yusufhan Atabey, Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale ardından sevk edildiği Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, yapılan tetkik ve muayene sonucunda Atabey'in beyninde tümör olduğu belirlenip, ameliyatına karar verildi. Yapılan açık ameliyatla beyindeki tümörden parça alınıp, incelenmek üzere patolojiye gönderildi. Patolojinden gelen sonucun ardından Atabey aynı hastanede ikinci bir ameliyat geçirdi. Atabey'in bu ameliyatın ardından vücudunun sağ tarafı felç oldu. Her kontrole gittiklerinde 'düzelir' denildiğini belirten emekli memur olan baba Tacettin Atabey, 'Ancak, yapılan hiçbir tedavi işe yaramadı. Alternatif çözümlere başvurduk. O da sonuç vermedi. 4 yıldır, diğer üç oğlumla birlikte kol ve bacaklarını çalıştırdık ancak kendisinin yürümesini sağlayamadık' dedi.

Tacettin Atabey, oğlunun tekrar yürüyebilmesi için evlerinin arkasındaki otoparka Yunusemre Belediyesi'nin desteğiyle, geçen yıl çeşitli spor aletleri koydurttu. Küçük bir fizik tedavi merkezini andıran bu bölümde her gün en az 2- 3 saat spor aletleriyle oğlunu çalıştıran Atabey, tek isteğinin bir kaç adım da olsa oğlunun yürüyebilmesi olduğunu söyledi.

MADALYALI BOKSÖRDÜ

Gözü yaşlı baba Atabey, Erzurum'da yaşadıkları dönemde Tunç Kılıç Spor Kulübü çatısı altında boksla uğraşan oğlunun katıldığı müsabakalarda 7'si bölge birinciliği, 3'ü de Türkiye üçüncülüğü olmak üzere toplam 10 madalyası bulunduğuna dikkati çekerken şöyle dedi:

'Hiçbir maddi destek beklentim yok. Tek isteğim oğlumun tekrar yürümesi. Yeter ki bir doktor çıkıp, 'Yusufhan'a ben bir kaç adımda olsa attırtabilirim' desin canımı istesin vermeye hazırım. Oğlum sol elini kullanabiliyor. Lavaboya bile biz götürüyoruz. Bir kaç adım atabilse, pek çok işini kendisi tek başına görebilecek. Gerekirse evimi satar parası neyse öderim. Ama yeter ki oğlum yürüyüsün. Bugüne kadar kendi imkanlarım ile ne gerekiyorsa yaptım ama oğlumun tekrar yürümesini sağlayamadım.'

DHA