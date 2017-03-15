Tekerleği patlayan minibüs elektrik direğini çarpıp durabildi

Kadıköy sahilyolunda lastiği patlayan dolmuş kontrolden önce kaldırıma çıktı, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada dolmuşta bulunan 3 yolcu yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında sahilyolu Suadiye mevkiinde meydana geldi. KadıköyBostancı hattında çalışan Adem Ateş'in kullandığı

dolmuş, Maltepe istikametine ilerlerken sol ön lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımı çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken minibüste bulunan yolcular yaralandı.

YARALI KADIN YOLCU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazayı gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri dubalarla çevre güvenliğini alarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafif yaralı yolculardan Ebru Özbek gözyaşlarını tutamadı. Olay yerine gelen arkadaşı, kadına sarılarak teselli etmeye çalıştı.

3 YOLCU YARALI

Dolmuşta bulunan 3 yolcu hafif şeklide yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı . Kaza nedeniyle aksayan trafik , aracın kaldırılmasını ardından tekrar normale döndü.

DHA