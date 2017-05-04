Tekidağ'da Avrupa destekli Roman festivali

TEKİRDAĞ'da Avrupa Birliği destekli Dünya Roman Günü Festivali gerçekleştirildi. Festival renkli görüntülere sahne oldu.

Takirdağ'da Avrupa Birliği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından finans edilip yürürlüğe konulan, 'Romanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde sosyal içermenin desteklenmesi operasyonu' kapsamında Dünya Roman Günü Festivali gerçekleştirildi. Tekirdağ Köprübaşı'ndan kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliğe, Vali Mehmet Ceylan, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt ile çok sayıda roman derneği temsilcisi ve roman vatandaşlar katıldı.

Festival kapsamında Süleymanpaşa İlçesi'nde toplanan roman derneklerinin üyeleri, oluşturdukları kortejle roman oyun havaları çalarak ve danslar eşliğinde, Hükümet Caddesi boyunca yürüdüler. Kortej yol boyundaki esnaf ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Tuğlalı Park'a kadar devam eden yürüyüşün ardından, burada kurulan sahnede yaş ortalaması 40 ile 45 arasındaki kadınlardan oluşan orkestra, alandakilere müzik ziyafeti sundu. Yine romanlardan oluşan müzik ve dans grupları hazırladıkları gösterileri sundu. Geleneksel roman kıyafetleriyle roman oyun havalarını sunan dans grupları ilgiyle izlendi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan roman vatandaşlara seslenerek, 'Bizler, sizler için varız. Özellikle Tekirdağ'daki roman vatandaşlarımızın sorunları ve ihtiyaçları ile ilgili çalışmaları yapıyoruz. Bugün için biz eğlence şeklinde özellikle Hıdrellez'e yakışır bir kutlamayla bu programımızı icra edeceğiz' dedi.

SİROMA 12 İLDE UYGULANIYOR

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, 'SİROMA Projesi 12 ilde uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmış bir protokoldür. Romanların yoğun yaşadığı yerlerde sosyal riskin azaltılması amacını taşımaktadır. İstihdam, barınma, eğitim, sağlık alanında tedbirler alınması ile ilgili bir projedir. İlimizde bunun faaliyetleri son aşamasına geldi, lansmanını yapıyoruz. Türkiye'nin en başarılı ili Tekirdağ bu projede' ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Roman Kültürünü ve Müzisyenleri Yaşatma Derneği Başkanı Ümit Satılmış ise 'Dünya Romanlar Festivali şu anda 12 ilde kutlanıyor ve biz çok mutluyuz. Bunun yanısıra Hıdrellez şenlikleriyle beraber kutluyoruz. Bu Tekirdağ'da da Türkiye'de de ilk oldu, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz' diye konuştu.

Tekirdağ'ın bütün ilçelerinden katılan genç, yaşlı roman vatandaşlar etkinlikte doyasıya göbek atarak eğlendiler.

DHA