Tekirdağ CHP’li Milletvekili ve belediye başkanları sahnede ‘AYIR’ yazdı

Şaban KARDEŞ/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi’nin Kapaklı İlçesi’nde Kültür Merkezi temel atma töreninde CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Kadir Albayrak ve diğer CHP’li belediye başkanları referandumda vatandaştan ‘Hayır’ oyu vermeleri için bedenlerini Trakya şivesi kullanıp ‘Ayır’ yazdı.

Kapaklı İlçesi’nde Kültür Merkezi’nin temel atma töreni düzenlendi. Törene Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Tekirdağ Milletvekili CHP’li Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Kadir Albayrak, Çerkezköy Belediye Başkanı CHP’li Vahap Akay, Hayrabolu Belediye Başkanı CHP’li Fehmi Altayoğlu, Kapaklı İlçe Belediye Başkanı CHP’li İfran Mandalı ile bazı kurum müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı. Temel atma töreni öncesi sahneye çıkan Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albay, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Kapaklı İlçe Belediye Başkanı İfran Mandalı 16 Nisan’da yapılacak referandumda vatandaşların ‘Hayır’ yönünde oy kullanmalarını Trakya şivesini vücutlarıyla ‘Ayır’ yazdı. Törende konuşmaların ardından Kültür Merkezi’nin temeli atıldı.

DHA