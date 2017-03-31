Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 50 askere gözaltı

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasıı kapsamında, 9'u ‘asker abisi’ 90 asker hakkında verilen gözaltı kararı sonrası, 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9’u ‘asker abisi’, çeşitli rütbelerde 90 asker hakkında yakalama kararı verildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi tarafından 15 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlar da şu ana kadar 50 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklama, “Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ve sürdürülen soruşturmalarda, daha önce elde edilen beyanlar ve bulgular doğrultusun da, yapılan çalışmalar sonucu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen Tekirdağ merkezli 15 ili kapsayan operasyonlar da şu ana kadar 50 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması ve gözaltı çalışmalarının devam ettiği bildirildi” denildi.

DHA