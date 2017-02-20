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Tekirdağ Haberi: Tekirdağ Valisi Ceylan, El Bab gazisini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Ceylan, El Bab gazisini ziyaret etti
18:1620 Şubat 2017
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Tekirdağ Valisi Ceylan, El Bab gazisini ziyaret etti
Tekirdağ Valisi Ceylan, El Bab gazisini ziyaret etti

TEKİRDAĞ Valisi Mehmet Ceylan, Suriye'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda teröristlerin saldırısında yaralanan uzman çavuş Yasin Kaplan'ı Çerkezköy İlçesi'ndeki evinde ziyaret etti.
Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab'da DEAŞ'lı teröristler bir süre önce Türk askerlerine yönelik havanlı saldırıda bulundu. 2 askerin şehit olduğu saldırıda, yaralanan 6 asker arasında bulunan 30 yaşındaki uzman çavuş Yasin Kaplan, Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavi ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'ndeki ailesinin yanına geldi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ve askeri yetkili ile evinde ziyaret ederek 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

 

DHA

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