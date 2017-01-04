Tekirdağ'da deniz kıyısında kadın cesedi bulundu

TEKİRDAĞ'da deniz kıyısında 40 yaşındaki Sevda Gül'ün cesedi bulundu. Vücudunda herhangi bir darbe izi bulunmayan Gül'en cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi'nde deniz kıyısında çöp toplayan yapan belediye temizlik görevlisi, yerde bir kadının hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polisle birlikte gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirlerken, ilk incelemede vücudunda herhangi bir darp izine rastlamadı. Polis yaptığı incelemede cesedin, Süleymanpaşa İlçesi 100 Yıl Mahallesi'nde oturan 40 yaşındaki Sevda Gül'e ait olduğu belirledi.

Savcının talimatıyla Gül'ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA