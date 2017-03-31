Tekirdağ'da FETÖ'nün özel eğitim yapılanması davasında 11 tahliye

TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çorlu ve Ergene ilçelerinde faaliyet gösteren 'Özel Ergene Eğitim Hizmetleri' adlı eğitim kurumunda örgüt adına faaliyette bulunup mali destek sağladıkları iddia edilen 17'si tutuklu 25 sanığın yargılandığı davada 11 kişi tahliye edildi.

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin özel eğitim kurumuna yönelik soruşturma kapsamında Çorlu ve Ergene ilçelerinde 'Özel Ergene Eğitim Hizmetleri' adlı eğitim kurumunda örgüt adına faaliyette bulunup, mali destek sağladıkları gerekçesiyle 17'si tutuklu 25 sanığın yangılanmasına, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Salonu'nda oluşturulan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün savunmalarını tamamlayan sanıklardan tutuklu bulunan H.E., O.H., A .A., Z.E., İ.Ş., B.K., T.K., H.T., Ö.K., M.S. ve T.K'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.

Duruşma 12 Haziran'a ertelendi.

DHA