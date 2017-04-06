Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

TEKİRDAĞ’da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. 29 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri 29 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 6 kilo 500 gram esrar, 150 gram kokain, 250 gram bonzai, 70 gram eroin, 70 uyuşturucu hap, 30 gram hintkeneviri, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 46 fişek, 1 hassas terazi, 789 paket gümrük kaçağı sigara, 36 şişe kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 kişi, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

DHA