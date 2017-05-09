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Tekirdağ Haberi: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

01:019 Mayıs 2017
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) TEKİRDAĞ'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 124 gram bonzai, 11 gram eroin, 1,5 gram kokain, 9,5 gram marok, 51 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 310 lira ele geçirildi. Polis ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen 13 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 kişinin ise emniyetteki soruşturmaları sürüyor.

 

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