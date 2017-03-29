Tekirdağ'da yamaç paraşütü sezonu açıldı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi Uçmakdere Mevkii'nde sporseverler sezonun açılmasıyla birlikte yamaç paraşütü ile 650 metreden uçarak bulutların üzerinde uçuşun keyfini yaşıyor.

Tekirdağ Uçmakdere'deki 650 rakımlı Ayvasıl Tepesi, yamaç paraşütü sezonunun açılmasıyla sporseverlerin akınına uğradı. Eşsiz Marmara Denizi manzarasını gökyüzünden izlemek isteyen sporcular, Uçmakdere Yamaç Paraşüt Kulübü üye ve eğitmenlerinin nezaretinde uçuşlar yaparak farklı ve eşsiz bir manzarayla karşılaştı. Ayvasıl Tepesi'nin zirvesinden yamaç paraşütü eğitmeni Kadir Aksoy ile birlikte tandem (ikili) atlayış yapan Erkin Yıldıray, "Beyaz bulut tarlaları üzerinde uçmak çok heyecan verici bir duygu. Adeta bulutların üzerinde dolaştık. Herkes bu heyecanı tatmalı" dedi.

Uçmakdere Yamaç Paraşüt Kulübü eğitmeni Kadir Aksoy, "Bu aylarda bölgede sis ve bulutlar oluşuyor. Bizde hava durumuna bakarak eğer görüş mesafesi varsa ve güvenliyse bulutlu havalarda kalkış yapıyoruz. Görüş mesafesi yoksa kalkış yapmıyoruz. Birlikte uçtuğumuz kişiler, sanki bulutlara sarılmak istiyorlar" diye konuştu. Uçuş sırasında ise Marmara Adası'nın tepesinin bulutların arasından görülmesi dikkat çekiyor.

DHA