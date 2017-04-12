Tekirdağ'daki başkanlardan 'sandığa gidin' çağrısı

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile 11 ilçe belediye başkanı 16 Nisan'daki referandumda vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, bir araya geldi. Başkanlar 16 Nisan'da yapılacak referandumda vatandaşların sandık başılarına giderek oy vermeleri çağrısında bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 'Tekirdağ'ın tüm renkleri, Tekirdağ'ın tüm seslerini, hep birlikte sandık başına gitmeye dave ediyoruz' dedi.

DHA