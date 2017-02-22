Tekne arıza yapınca yakalandılar

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken teknelerinin motoru arıza yapınca kürek çekerek karaya dönen Bangladeşli 8 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.

Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri dün sabah, Badavut Mevkisi'nde göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, sahilde Bangladeşli 8 kaçağı yakaladı. Kaçakların, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken kıyıdan biraz uzaklaştıktan sonra, bindikleri 4 metrelik teknenin motoru arızalanınca kürek çekerek geri döndükleri anlaşıldı. Kaçakların dönerken sığ bir alanda kayalıklara çarpıp su alınca arka kısmı batan tekneleri ise sahie yakın yerde bulundu.

DHA