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Balıkesir Haberi: Tekne arıza yapınca yakalandılar

Tekne arıza yapınca yakalandılar
18:3522 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Tekne arıza yapınca yakalandılar
Tekne arıza yapınca yakalandılar

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken teknelerinin motoru arıza yapınca kürek çekerek karaya dönen Bangladeşli 8 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.
Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri dün sabah, Badavut Mevkisi'nde göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, sahilde Bangladeşli 8 kaçağı yakaladı. Kaçakların, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken kıyıdan biraz uzaklaştıktan sonra, bindikleri 4 metrelik teknenin motoru arızalanınca kürek çekerek geri döndükleri anlaşıldı. Kaçakların dönerken sığ bir alanda kayalıklara çarpıp su alınca arka kısmı batan tekneleri ise sahie yakın yerde bulundu.

DHA

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