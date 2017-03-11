Teknesini kurtarmak için dalgalarla boğuştu

RİZE'de, limana yanaşmaya çalışırken kontrolden çıkan ve kayalıklara çarparak yan yatan balıkçı teknesinden denize düşen 66 yaşındaki Tahsin Karamahmutoğlu, çevredeki balıkçı tekneleri tarafından sudan çıkartıldı. Teknesini kurtarmak için yine denize atlayan ve dalgalarla boğuşan Karamahmutoğlu'nun bağladığı iple çekilmeye çalışılan tekne battı.

Olay, Gündoğdu Mahallesi limanından sabah saatlerinde meydana geldi. 'Ali Dayı' adlı 7 metrelik tekne ile denize açılan Tahsin Karamahmutoğlu, dönüş yolunda balık kovasını bağlamaya çalışırken dümen hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tekne kayalıklara çarparak yan yatarken, denize düşen Tahsin Karamahmutoğlu'nun yardımına çevredeki balıkçı tekneleri yetişti. Kıyıya çıkan ancak teknesini kurtarmak için yeniden denize girerek tekneye ip bağlayan Karamahmutoğlu, dalgalı denizde zor anlar yaşadı. Bir başka teknenin çektiği Ali Dayı isimli tekne, bağlanan ipin kopması üzerine battı.

Teknenin önümüzdeki günlerde büyük balıkçı motorlarının yardımıyla su altından çıkarılmaya çalışılacağı belirtildi.

DHA